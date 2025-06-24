Президент Казахстана выразил полную солидарность и поддержку народу Катара

БАКУ/ Trend/ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамим бен Хамадом Аль Тани, передает Trend.

Токаев выразил полную солидарность и поддержку народу Катара в сложной ситуации.

Президент отметил политическую мудрость Эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, благодаря которой удалось значительно снизить напряженность. Катар под его сильным руководством играет особую роль в решении самых сложных проблем региона.

Главы государств условились о продолжении контактов на самом высоком уровне, в том числе в рамках предстоящего визита Эмира в Казахстан.