Рафаэль Гросси предлагает возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул важность восстановления сотрудничества с Ираном для достижения дипломатического урегулирования продолжающегося ядерного спора, передает Trend.

"Возобновление сотрудничества с МАГАТЭ - ключ к успешному соглашению", - написал он на своей странице в соцсети X.

Гросси также сообщил, что направил письмо министру иностранных дел Ирана Сейеду Аббасу Арагчи, в котором подчеркнул, что восстановление диалога с агентством является важным шагом к разрешению многолетнего спора вокруг иранской ядерной программы. Он предложил провести встречу в ближайшее время для обсуждения дальнейших шагов.

В своем недавнем выступлении перед Советом управляющих МАГАТЭ Гросси рассказал о значительных повреждениях ключевых иранских ядерных объектов после авиаударов США 22 июня. Несмотря на масштаб атак, он отметил, что уровень радиации за пределами объектов не повысился, что исключает немедленную угрозу радиоактивного загрязнения.

МАГАТЭ продолжает внимательно следить за ситуацией и настоятельно призывает иранские власти поддерживать связь с Центром агентства по расследованиям и чрезвычайным ситуациям. Гросси подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ остаются на местах в Иране и готовы провести необходимые проверки, как только будут согласованы соответствующие договоренности с Тегераном.