Подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем в области радио- и телевещания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 июня в рамках визита в Китайскую Народную Республику азербайджанская делегация провела встречу с министром Главного государственного управления по делам радио и телевидения Китая Цао Шуминь и другими высокопоставленными должностными лицами этой структуры.

Об этом Trend сообщили в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров подчеркнул важность углубления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области аудиовизуальных медиа, как и в других областях. Он отметил, что обе страны ведут активный диалог по вопросам политики регулирования аудиовизуальных технологий, и подчеркнул, что технологический обмен, применение инновационных решений, таких как искусственный интеллект, большие данные и 5G в соответствующей сфере, а также совместное развитие отрасли имеют особое значение.

Председатель Совета также отметил, что установление устойчивых и эффективных отношений между регулирующими органами усилит обмен опытом и будет способствовать скоординированной деятельности.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в сфере медиа, отметив, что расширение институциональных связей, реализация совместных проектов, применение современных технологий, подготовка профессиональных кадров и содействие взаимному обмену опытом являются основными направлениями сотрудничества. Он также отметил, что развитие медиасреды в соответствии с глобальными вызовами, в особенности обмен подходами и механизмами в области борьбы с дезинформацией являются основными приоритетами взаимной деятельности.

Затем был подписан «Меморандум о сотрудничестве в области радио- и телевещания между Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики и Главным государственным управлением по делам радио и телевидения Китайской Народной Республики». Целью меморандума является развитие сотрудничества в области радио- и телевещания, ускорение обмена опытом и кадрами.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации, находящейся с визитом в Китайской Народной Республике, входят исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров, заведующий сектором по работе с медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики Кямран Гасанов, председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства Вугар Алиев и исполнительный директор телеканала AnewZ Руфат Гамзаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!