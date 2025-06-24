Президент Ильхам Алиев: И Италия, и Китай – стратегические партнеры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - И Италия, и Китай являются стратегическими партнерами Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

Глава государства подчеркнул, что с Италией и Китаем подписаны декларации о стратегическом партнерстве. «Итогом моих многочисленных визитов в эти страны стали прекрасные результаты по многим направлениям», - отметил он. Президент Ильхам Алиев добавил, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один; Китай также занимает ведущие позиции среди торговых партнеров нашей страны.