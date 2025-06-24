АБИИ и Таджикистан подписали соглашение о предоставлении первого гранта PSW для проекта автодорожного моста

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Республика Таджикистан подписали соглашение о предоставлении гранта в размере 2,04 миллиона долларов США в рамках Целевого окна проекта (Project-Specific Window, PSW).

Как сообщает Trend, средства будут направлены на поддержку проекта строительства длиннопролетного моста и подъездных дорог на участке Обигарм – Нуробод. Это соглашение стало первым PSW-грантом в истории АБИИ и важной вехой в усилиях Банка по расширению использования механизмов смешанного финансирования для повышения эффективности проектов развития.

Проект строительства автодороги Обигарм-Нуробод направлен на восстановление критически важной транспортной связи на 75-километровом участке автомагистрали М1, которая проходит через горный массив к северу от долины реки Вахдат в центральной части Таджикистана. Этот участок был затоплен в результате наполнения водохронилища Рогунской гидроэлектростанции.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире АБИИ в Пекине. Документ подписали Министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода и Руководитель инвестиционного блока АБИИ Константин Лимитовский.

«Этот первый PSW-грант – значимый шаг в расширении масштабов воздействия АБИИ через инструменты смешанного финансирования. Интеграция инфраструктурных инвестиций с программами развития навыков и расширения экономических возможностей женщин позволит обеспечить устойчивую пользу для сообществ, особенно для женщин и молодежи в зоне реализации проекта», – отметил Константин Лимитовский.

Грант финансируется Агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР (CIDCA) и направлен на поддержку инклюзивного развития в регионах, затронутых проектом. Средства будут использованы для профессионального и технического обучения специалистов и рабочих, создания учебных центров для женщин и реализации программ поддержки предпринимательства и повышения уровня жизни.

Целевое окно проекта (PSW) – это специальный механизм АБИИ для мобилизации грантовых средств от партнеров по развитию в поддержку отобранных инфраструктурных проектов. Это позволяет АБИИ направлять целевые грантовые ресурсы на проекты с высоким социально-экономическим воздействием, отвечая на растущий спрос стран-участниц на льготное финансирование и повышая общую эффективность инвестиционного портфеля Банка. Грант по проекту Обигарм – Нуробод отражает приверженность АБИИ устойчивой инфраструктуре, инклюзивному развитию и партнерским решениям.