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При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» (ФОТО)

Экономика Материалы 24 июня 2025 10:46 (UTC +04:00)
При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» (ФОТО)
Фото: PASHA Holding

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БАКУ/Trend/ - 18 июня 2025 года прошла церемония закрытия программы «Əlaçı», организованной PASHA Holding в третий раз и охватывающей 2024–2025 учебный год.

«Əlaçı» - это годовая стипендиальная программа, рассчитанная на студентов 3-го и 4-го курсов бакалавриата. Участники программы получают ежемесячную стипендию, а также принимают участие в мероприятиях, направленных на их профессиональное и личностное развитие. В этом году на участие в программе подали заявки более 2415 студентов, из которых 110 были отобраны.

В рамках программы были организованы трёхмесячный марафон личностного роста, обучающие тренинги, индивидуальное менторство, карьерные симуляции, нетворкинг-встречи и встречи с экспертами PASHA Holding и PASHA Sigorta. Эти мероприятия способствовали как развитию гибких навыков, так и карьерному росту участников.

Кроме того, в текущем учебном году для участников программы была запущена «Школа страхования», в рамках которой 20 студентов прошли обучение в этой сфере.

Во время церемонии закрытия состоялись официальные выступления, презентации и вручение сертификатов участникам.

Отметим, что PASHA Holding запустил программу «Əlaçı» в 2022 году в рамках своей приверженности профессиональному развитию молодёжи. Образование занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding, в рамках которой также реализуются такие проекты, как «Təhsilə Doğru», «Birincilər», «Gələcəyini Qur» и другие.

При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» (ФОТО)
При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» (ФОТО)
При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» (ФОТО)
При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» (ФОТО)
При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» (ФОТО)
При организации PASHA Holding состоялась церемония закрытия стипендиальной программы «Əlaçı» (ФОТО)
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