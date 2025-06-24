Правила строительства дошкольных образовательных учреждений не соответствуют современной урбанистике Баку – Фариз Исмаилзаде

БАКУ /Trend/ - Правила строительства дошкольных образовательных учреждений не соответствуют современной урбанистике Баку.

Об этом сказал заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию Фариз Исмаилзаде во время выступления на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Trend.

"Одной из главных трудностей являются строительные нормы, а точнее постановление Кабинета министров №171, регламентирующее правила и выдачу лицензий на строительство дошкольных образовательных учреждений. Правила и требования здесь не соответствуют современной урбанистике Баку, что в свою очередь создает трудности при создании частных садов", - сказал он.

Ф.Исмаилзаде отметил, что постановление №171 основано на нормативах советского периода и не соответствует современным требованиям.

"Оно предусматривает только один тип детского сада, что не создает подходящих условий для предпринимателей. Существует необходимость изменения нормативов, их адаптации к международной практике. Налоговые льготы, реализованные в период с 2014 по 2024 годы, привели к увеличению числа частных детских садов (с 50 до 155). Непродление льготного периода препятствует такому развитию. Рекомендуется восстановление и поощрение налоговых льгот", - сказал он.

Депутат напомнил, что в Азербайджане на сегодня посещают государственные детсады 120 тысяч детей из около 650 тысяч в возрасте от 1 до 5 лет. "Всего 35% детей охвачены дошкольным образованием. В то время как в соответствии со стратегией социально-экономического развития нашей страны этот показатель должен составлять 50%, а в соответствии с глобальными целями ООН - 90%", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!