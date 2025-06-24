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Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)

Политика Материалы 24 июня 2025 16:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия электростанции "8 ноября" в Мингячевире.

Затем Президент Ильхам Алиев и гости посмотрели участок, куда упала ракета, выпущенная по ТЭС "Азербайджан" Арменией в ходе Отечественной войны.

Отметим, что 4 октября 2020 года по территории станции была выпущена ракета РСЗО «Смерч», обладающая большой разрушительной силой. Ракета упала на участок между 6-м и 7-м энергоблоками. Выпущенная во второй раз 11 октября 2020 года ракета упала вблизи Центра управления.

В результате превентивных мер соответствующих систем обороны ракеты были обезврежены.

Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)
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