Президент Ильхам Алиев посмотрел участок, куда упала ракета, выпущенная Арменией по ТЭС "Азербайджан" во время Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия электростанции "8 ноября" в Мингячевире.

Затем Президент Ильхам Алиев и гости посмотрели участок, куда упала ракета, выпущенная по ТЭС "Азербайджан" Арменией в ходе Отечественной войны.

Отметим, что 4 октября 2020 года по территории станции была выпущена ракета РСЗО «Смерч», обладающая большой разрушительной силой. Ракета упала на участок между 6-м и 7-м энергоблоками. Выпущенная во второй раз 11 октября 2020 года ракета упала вблизи Центра управления.

В результате превентивных мер соответствующих систем обороны ракеты были обезврежены.