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Пашинян заявил о неудавшемся госперевороте в Армении

Армения Материалы 24 июня 2025 23:55 (UTC +04:00)
Пашинян заявил о неудавшемся госперевороте в Армении
Фото: Официальный сайт премьер-министра Армении

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/- Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл план неудавшегося госпереворота в стране, передает Trend.

Комментируя на своей странице в соцсети публикацию издания Civic, он написал: «Этот процесс останется в истории как провалившийся переворот предателей».

Стоит отметить, что в вышеуказанном издании рассказывалось о плане оппозиции по свержению власти. В нем упомянуты экс-президенты Армении и российские компании.

Издание также опубликовало семь ранее неизвестных сканов документа под названием «Стратегия переворота». На первой странице указано, что целью плана является «свержение Пашиняна и передача власти народу, церкви и другим структурам».

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