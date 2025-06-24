Пашинян заявил о неудавшемся госперевороте в Армении

БАКУ/Trend/- Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл план неудавшегося госпереворота в стране, передает Trend.

Комментируя на своей странице в соцсети публикацию издания Civic, он написал: «Этот процесс останется в истории как провалившийся переворот предателей».

Стоит отметить, что в вышеуказанном издании рассказывалось о плане оппозиции по свержению власти. В нем упомянуты экс-президенты Армении и российские компании.

Издание также опубликовало семь ранее неизвестных сканов документа под названием «Стратегия переворота». На первой странице указано, что целью плана является «свержение Пашиняна и передача власти народу, церкви и другим структурам».