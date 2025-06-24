Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию с безопасностью в регионе

БАКУ /Trend/ - 23 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом аль Нахайяном.

Об этом во вторник сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничества в рамках как двусторонних, так и международных организаций, а также вопросы региональной и международной безопасности.

"Стороны выразили серьёзную обеспокоенность в связи с ситуацией в регионе, возникшей в результате противостояния между Израилем и Ираном, и подчеркнули важность мирного урегулирования проблем дипломатическими средствами. Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.

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