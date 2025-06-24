Продукция ООО "İFSA" будет экспортироваться в страны ЦА и Персидского залива

БАКУ /Trend/ - В проекте Евлахского агропарка ООО İFSA выделено 58 гектаров земли.

Об этом сказал журналистам директор ООО İFSA Самир Хеирбеков, сообщает Trend.

По его словам, 48 гектаров земли используются под фруктовые сады, а 10 гектаров - под саженцы.

"На площади, отведенной под фруктовые сады, на 20 гектарах заложены персиковые, нектариновые, абрикосовые, сливовые сады, на 10 гектарах разбит айвовый сад, на 18 гектарах - гранатовый сад", - сказал он.

Директор ООО отметил, что общая стоимость проекта составляет 3 миллиона манатов.

"На сегодня инвестировано 2,5 миллиона манатов. Годовая производственная мощность составляет 1320 тонн фруктов, 1 миллион саженцев. В настоящее время в проекте занято 20 постоянных и 60 временных сотрудников. Выращенная продукция будет продаваться в основном в Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива", - сказал он.

ООО İFSA было основано в 2015 году. С периода своего основания оно функционирует как центр обслуживания фермеров.

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