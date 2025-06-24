БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет представлен законопроект о виртуальных активах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила начальник отдела правового обеспечения в сфере платежей и финтеха Департамента правового обеспечения финансовых рынков Центрального банка Азербайджана Фидан Тофиди в ходе выступления на "FINTEX SUMMIT 2025 – выставка финансов и технологий" в Баку.

Она отметила, что виртуальные активы являются частью новой экономики.

"ЦБА осознает, что виртуальные активы можно использовать как в качестве инвестиционных, так и в качестве платежных инструментов и необходимо обеспечить их безопасный вывод на рынок.

В этом направлении в настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект. К концу года мы планируем представить законопроект "О регулировании виртуальных активов",- добавила она.

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