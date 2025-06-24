Электронная коммерция в Азербайджане обладает большим потенциалом - Евгений Лисняк

БАКУ /Trend/ - Для эффективного развития электронной коммерции нужна развитая инфраструктура.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал старший директор Visa и руководитель отдела стратегических партнерств, финтеха и венчурных проектов в Украине, СНГ и Юго-Восточной Европе Евгений Лисняк в ходе "FINTEX SUMMIT 2025 – выставки финансов и технологий" в Баку.

"Под инфраструктурой я подразумеваю две вещи: во-первых, доступ к интернету, а во-вторых — логистику. Например, если в стране создана инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку, это позволяет решить одну из главных «болевых точек» клиента. В чём главная разница между офлайн- и онлайн-покупками? Даже сейчас, заказывая онлайн, я должен ждать. В офлайне я получаю товар сразу. Именно здесь стране нужно совершенствоваться", — сказал Лисняк.

По его словам, в Баку с этим всё в порядке — инфраструктура действительно хорошая. Но сельские районы пока недостаточно охвачены как с точки зрения интернета, так и с точки зрения логистики.

"Та компания, которая сумеет обеспечить быструю доставку и комфортный пользовательский опыт, однозначно окажется в выигрыше", — подчеркнул он.

По словам Лисняка, электронная коммерция в Азербайджане ещё недостаточно развита, но при этом обладает огромным потенциалом для роста.

"Есть цифрово-грамотное население, есть высокий уровень потребительских ожиданий по качеству сервиса. Однако пока сохраняется высокая доля наличных в экономике, а также низкий уровень доверия к онлайн-сервисам", — отметил он.

Лисняк добавил, что страна может ориентироваться на опыт развития цифровой коммерции в таких странах, как Китай или Великобритания, где доля электронной торговли в общем торговом балансе достигает 35–40%.