Назван объем продукции, перевезенной из портов Ирана в провинции страны
23 июня из портов Ирана в различные провинции страны были перевезены пшеница, ячмень, соя, рис, растительное масло и др.
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