В Иране вырос объем выданных кредитов

БАКУ/Trend/ - В течение первых двух месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 мая 2025 года) объем кредитов, выданных банками и финансовыми учреждениями Ирана, увеличился на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 мая 2024 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка Ирана, за указанный период иранские банки и финансовые учреждения выдали кредиты на общую сумму около 8,5 квадриллиона риалов (примерно 13 млрд долларов). Для сравнения, за тот же период прошлого года было выдано кредитов на сумму около 5,73 квадриллиона риалов (примерно 8,8 млрд долларов).

Согласно отчету, на долю промышленного и горнодобывающего сектора за два месяца пришлось 3,94 квадриллиона риалов (около 6,05 млрд долларов) выданных кредитов.

В секторе услуг за тот же период было выдано кредитов на сумму около 2,98 квадриллиона риалов (примерно 4,57 млрд долларов).

В торговом секторе объем выданных кредитов составил около 926 трлн риалов (примерно 1,42 млрд долларов).

В аграрном секторе за два месяца было выдано кредитов на 71 трлн риалов (примерно 570 млн долларов) кредитов.

В сфере жилищного строительства объем выданных кредитов составил 252 трлн риалов (порядка 387 млн долларов).

Кроме того, в различных других секторах, не указанных отдельно, было выдано кредитов на сумму 742 млрд риалов (примерно 1,14 млн долларов).