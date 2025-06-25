Динамика экспорта азербайджанского газа в ЕС - ДАННЫЕ Eurostat

БАКУ/Trend/ - Экспорт природного газа из Азербайджана в Европейский союз (ЕС) в январе-апреле 2025 года составил более 1,68 миллиарда евро, сказали Trend в Eurostat — статистическом управлении ЕС.

По стоимостным показателям, в январе объем экспорта составил 406,5 млн евро, в феврале — 408,2 млн евро. В марте был зафиксирован значительный рост — более 487 млн евро, тогда как в апреле показатель снизился до 385,1 млн евро.

По объемам поставок, в январе в ЕС было экспортировано 834,4 млн кубометров газа, в феврале — 802,3 млн кубометров, в марте — 980,7 млн кубометров (максимальный показатель за отчетный период), а в апреле — 892,8 млн кубометров.

Азербайджан поставляет природный газ в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является завершающим участком Южного газового коридора. Пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров в год, с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.

В 2024 году общий объем продаж азербайджанского газа составил 25,2 млрд кубометров, что на 5,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них 12,9 млрд кубометров было поставлено в Европу, 9,9 млрд кубометров — в Турцию, более 2,4 млрд кубометров — в Грузию. За этот период через TANAP в Турцию было экспортировано почти 5,6 млрд кубометров газа.