Выросли внешние обязательства банковского сектора Азербайджана
В мае текущего года в Азербайджане зафиксирован рост денежной массы и внешних обязательств банковского сектора, что в основном связано с увеличением краткосрочных займов от зарубежных банков.
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