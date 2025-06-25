Азербайджан избран членом Комитета ООН по защите прав трудящихся-мигрантов на 2026-2029 г.

БАКУ /Trend/ - 24 июня в рамках 12-го заседания государств-участников Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, состоявшегося в Нью-Йорке, Азербайджанская Республика была избрана в члены Комитета ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов (CMW) на 2026–2029 годы.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"На выборах, состоявшихся в условиях конкуренции, кандидаты из 7 стран наряду с Азербайджаном боролись за вакантные места. Представитель Азербайджанской Республики был избран членом комитета на первом этапе голосования, набрав наибольшее количество голосов среди всех кандидатов.

Комитет ООН по защите прав трудящихся-мигрантов состоит из 14 независимых экспертов и осуществляет контроль за выполнением Международной конвенции "О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей".

Азербайджанская Республика, помимо указанного Комитета, также представлена в числе договорных органов ООН по правам человека — в Комитете по ликвидации дискриминации в отношении женщин и в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам",- говорится в информации ведомства.

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