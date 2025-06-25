В Азербайджане будут выставлены на аукцион три месторождения полезных ископаемых
Фото: Навоийский горно-металлургический комбинат
На торги выставят месторождение песчано-гравийной смеси "Катехчай" в Балакенском районе, месторождение песчано-гравийной смеси "Мухас- Дашагылчай" и глиняное месторождения "Нидж" в Огузском районе.
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