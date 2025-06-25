В Азербайджане продолжаются работы по созданию около 2 ГВт мощностей ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Правительством Азербайджана успешно продолжается реализация проектов по достижению к 2030 году цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в установленной электрической мощности страны до 30%.

Об этом сказал Trend начальник отдела управления проектами Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Джабраил Алиев.

По его словам, продолжаются работы по реализации планов по строительству и подключению к сети около 2 ГВт солнечных и ветровых электростанций к 2027 году.

"Общая установленная мощность электростанций Азербайджана по состоянию на 2024 год составила 8 415 МВт, мощность электростанций по возобновляемым источникам энергии - 1 792 МВт, или 21,3% от общей мощности. В результате проводимых работ намеченная на 2030 год цель будет достигнута раньше", - сказал Д.Алиев.

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