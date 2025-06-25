Скорость обращения азербайджанского маната возросла
Согласно статистике Центрального банка Азербайджана, самый низкий показатель скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года
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