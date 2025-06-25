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В Армении проводится обыск в доме архиепископа Баграта Галстаняна

Армения Материалы 25 июня 2025 11:34 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - После того, как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на активистов в соцсетях, правоохранительные органы также провели обыск по месту жительства архиепископа Баграта Галстаняна.

Кроме того, в партии Дашнакцутюн отмечается, что в настоящее время проводятся обыски в квартирах члена Высшего органа партии Игоря Саркисяна, члена комитета по Абовяну Вардана Авагяна, члена комитета по Раздану Арташеса Унаняна и члена комитета по Ноемберяну Вараздата Амиракяна.

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