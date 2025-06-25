Иран не пожалеет усилий для укрепления сотрудничества между странами региона - МИД

БАКУ /Trend/ - Иран не пожалеет усилий для укрепления сотрудничества между странами региона с целью обеспечения мира и стабильности.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи, комментируя заявление Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива об ударе Ирана по военной базе США "Аль-Удейд" в Катаре.

По его словам, удар Ирана по военной базе США "Аль-Удейд", расположенной в Катаре, был нанесен в рамках реализации его законного права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, как ответ на военную агрессию США против Ирана и ни в коем случае не должен рассматриваться как шаг, направленный против дружественного и братского государства Катар.

Бегаи отметил, что солидарная позиция арабских и мусульманских стран с Ираном, территориальной целостности и его суверенитета заслуживает похвалы.

"Иран имеет твердую волю укреплять дружеские и добрососедские отношения со всеми странами Южной части Персидского залива, включая Катар",- добавил он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!