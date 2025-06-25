БАКУ/Trend/ - Лидер оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян задержан.

Как сообщает Trend, в соцсетях появились кадры задержания Галстаняна сотрудниками СНБ.

Отметим, что после того, как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.

Правоохранительные органы также провели обыск по месту жительства Галстаняна.

По информации Следственного комитета Армении, участники и руководители движения под названием «Священная борьба» планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в стране.

«В рамках возбужденного по факту происшествия уголовного дела проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия.

В рамках возбужденного уголовного дела, используя допустимые средства уголовно-процессуального закона, будут приняты необходимые меры по уголовно-правовой оценке действий всех участников преступной группы и применены равнозначные меры процессуального принуждения. Призываем не поддаваться на провокации преступной группы и демонстрировать исключительно законопослушное поведение», - говорится в заявлении Следственного комитета.