Мы нанесем мощные удары по Ирану - начальник Генштаба армии обороны Израиля

БАКУ /Trend/ - После нарушения режима прекращения огня с Ираном израильская армия объявила о начале операции против Ирана.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

Он отметил, что на фоне серьезного нарушения Ираном прекращения огня по этой стране будут нанесены мощные удары.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

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