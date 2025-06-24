Израиль открыл свое воздушное пространство

БАКУ /Trend/ - На фоне заявления президента США Дональда Трампа о вступлении в силу режима прекращения огня между Ираном и Израилем, Израиль отменил запрет на полеты в своем воздушном пространстве.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.

Ранее воздушное пространство Израиля было закрыто из-за шестой волны запуска баллистических ракет с территории Ирана.

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала массированные авиаудары по Ирану. В ходе атак были нанесены удары по ядерным объектам, генералам, ядерным физикам, авиабазам, системам противовоздушной обороны и баллистическим ракетам Ирана. В ответ Тегеран осуществил атаку баллистическими ракетами и беспилотниками по военным базам и промышленным объектам Израиля. В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удары по одному из ядерных объектов Ирана. А 24 июня при посредничестве президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном перемирии.

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