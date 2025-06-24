В Турции произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана произошло землетрясение.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Турции (AFAD).

Было отмечено, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 балла находился в районе Саимбейли Аданы.

Подземный толчок был зафиксирован в 07:09 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,96 километра.

Сообщается, что землетрясение ощущалось в населенных пунктах района Саимбейли.

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