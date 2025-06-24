ЦАХАЛ зафиксировал ракетные пуски из Ирана после объявления о перемирии

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о зафиксированных пусках баллистических ракет с территории Ирана в направлении Израиля.

Об этом во вторник передает Trend со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В ближайшие минуты на Севере Израиля ожидается включение повторного сигнала тревоги.

Незадолго до этого правительство Израиля заявило, что договорилось с Ираном о двустороннем режиме прекращения огня.

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала массированные авиаудары по Ирану. В ходе атак были нанесены удары по ядерным объектам, генералам, ядерным физикам, авиабазам, системам противовоздушной обороны и баллистическим ракетам Ирана. В ответ Тегеран осуществил атаку баллистическими ракетами и беспилотниками по военным базам и промышленным объектам Израиля. В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удары по одному из ядерных объектов Ирана. А 24 июня при посредничестве президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном перемирии.

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