Соглашение о прекращении огня с Израилем не достигнуто - Арагчи

БАКУ /Trend/ - В настоящее время соглашения о прекращении огня с Израилем не достигнуто.

Как передает Trend, об этом на своем Telegram-канале написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"В настоящее время нет соглашения о прекращении огня или боевых действий", - заявил министр.

По его словам, Окончательное решение о прекращении боевых действий Иран примет позднее.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

23 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли соглашения о прекращении огня.

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