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Президент Ильхам Алиев: Открытие электростанции «8 Ноября» значительно усилит энергетический потенциал нашей страны

Политика Материалы 24 июня 2025 09:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Открытие электростанции «8 Ноября» значительно усилит энергетический потенциал нашей страны
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Открытие электростанции «8 Ноября» – это прекрасное событие, которое значительно усилит энергетический потенциал нашей страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

«В целом создание этой станции и завершение всех работ в короткие сроки демонстрируют мощь, потенциал нашей страны, опыт и профессионализм наших энергетиков. Сегодня электростанция «8 Ноября» является крупнейшей электростанцией нашей страны», - отметил глава государства.

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