Обсуждены перспективы сотрудничества между ВВС Азербайджана и Сербии

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия в Баку состоялась экспертная встреча между представителями ВВС обеих стран.

Об этом во вторник сообщили Trend в Минобороны Азербайджана.

"Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между ВВС Азербайджана и Сербии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, даны ответы на вопросы",- отмечается в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!.