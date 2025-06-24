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Обсуждены перспективы сотрудничества между ВВС Азербайджана и Сербии

Политика Материалы 24 июня 2025 13:05 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы сотрудничества между ВВС Азербайджана и Сербии

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия в Баку состоялась экспертная встреча между представителями ВВС обеих стран.

Об этом во вторник сообщили Trend в Минобороны Азербайджана.

"Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между ВВС Азербайджана и Сербии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, даны ответы на вопросы",- отмечается в информации ведомства.

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