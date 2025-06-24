Air Astana планирует возобновить рейсы в страны Ближнего Востока

АСТАНА /Trend/ - Авиакомпания Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года при условии официального объявления о прекращении огня.



Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.



В компании подчеркнули, что в случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены.

“Вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации. Просим пассажиров следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании”, - говорится в сообщении компании.

Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и отмечает, что безопасность остается ее главным приоритетом.



Ранее в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяла на 24 июня следующие рейсы:

Астана-Дубай-Астана;

Алматы-Дубай-Алматы;

Шымкент-Доха-Шымкент (чартер).



В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию, направленную против иранских ядерных объектов и военной инфраструктуры. В ответ Иран нанес ракетные удары и удары беспилотников по Израилю. 22 июня в конфликт вступили Соединенные Штаты, нацелившись на ключевые ядерные объекты Ирана.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

Сегодня офис премьер-министра Израиля объявил, что правительство Израиля при посредничестве Президента США Дональда Трампа согласилось на прекращение огня с Ираном.





