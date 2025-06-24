Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере защиты и карантина растений

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области защиты и карантина растений.

Законопроект был включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Trend.

Данный законопроект был вынесен на обсуждение на заседании комитета и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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