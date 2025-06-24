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При Рабочей группе по II Госпрограмме по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана созданы рабочие подгруппы

Общество Материалы 24 июня 2025 17:43 (UTC +04:00)
При Рабочей группе по II Госпрограмме по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана созданы рабочие подгруппы

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - При рабочей группе по подготовке "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" созданы рабочие подгруппы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Рабочая подгруппа по возвращению населения и организации безопасного проживания на территориях

Руководитель рабочей подгруппы

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Рабочая подгруппа по строительству и инфраструктурному обеспечению населенных пунктов

Руководитель рабочей подгруппы

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики

Рабочая подгруппа по интеграции экономики территорий в отечественную и зарубежную цепочку создания стоимости для устойчивого заселения

Руководитель рабочей подгруппы

Министр экономики Азербайджанской Республики

Рабочая подгруппа по улучшению экологической среды и внедрению экологически чистых технологий

Руководитель рабочей подгруппы

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

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