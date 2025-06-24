При Рабочей группе по II Госпрограмме по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана созданы рабочие подгруппы

БАКУ /Trend/ - При рабочей группе по подготовке "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" созданы рабочие подгруппы.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.
Рабочая подгруппа по возвращению населения и организации безопасного проживания на территориях
Руководитель рабочей подгруппы
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Рабочая подгруппа по строительству и инфраструктурному обеспечению населенных пунктов
Руководитель рабочей подгруппы
Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики
Рабочая подгруппа по интеграции экономики территорий в отечественную и зарубежную цепочку создания стоимости для устойчивого заселения
Руководитель рабочей подгруппы
Министр экономики Азербайджанской Республики
Рабочая подгруппа по улучшению экологической среды и внедрению экологически чистых технологий
Руководитель рабочей подгруппы
Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
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