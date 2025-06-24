АБА намерена расширить меры по по противодействию мошенничеству

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (АБА) намерена расширить меры по противодействию мошенничеству (antifraud)

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев в ходе выступления на "FINTEX SUMMIT 2025 – выставка финансов и технологий" в Баку.

Нуриев подчеркнул, что одним из обсуждаемых в настоящее время вопросов является расширение мер по противодействию мошенничеству (antifraud).

"Antifraud — это комплекс мер и технологических решений, направленных на предотвращение мошенничества, в том числе краж с использованием банковских карт. Важно не только применять технические инструменты, но и проводить активную работу по информированию населения. Мы стремимся делиться накопленным опытом и внедрять инновации среди участников финансового рынка", - отметил Нуриев.

Он также напомнил, что сегодня в Баку в рамках саммита был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Платформы кредитных бюро Тюркских государств: "Создание этой платформы позволит улучшить работу кредитных бюро, а также наладить обмен опытом и информацией между странами.

З.Нуриев отметил, что сегодня также был подписан меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией финансистов Казахстана.

"Это даст нам возможность совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана обеспечивать развитие как финтех-решений, так и банковского сектора, а также обмениваться опытом и новшествами в области открытого банкинга и цифровизации, включая изменения в законодательстве",- отметил он.

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