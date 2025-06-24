Назван объём инвестиций в пилотный агропарк в Евлахе (ФОТО)

ЕВЛАХ /Trend/ - 24 июня для представителей СМИ была организована ознакомительная поездка в находящийся под управлением Агентства развития экономических зон при министерстве экономики пилотный агропарк в Евлахе.

Как передаёт Trend, в рамках визита пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Казымов ознакомил журналистов с общей деятельностью агропарка, проделанными работами и реализуемыми проектами.

По его словам, агропарк, охватывающий территорию в 2807 гектаров, является государственным пилотным проектом, созданным с участием малых и средних фермеров:

«Основными направлениями деятельности агропарка определены закладка интенсивных фруктовых садов, развитие животноводства, птицеводства и растениеводства, а также создание перерабатывающих предприятий и логистического центра в промышленной зоне. Из общей территории агропарка 1185 гектаров отведены под многолетние насаждения, 1298 гектаров — под однолетние посевы, 141 гектар — под промышленную зону, а 183 гектара предназначены для коммуникаций и охранных зон».

Пресс-секретарь отметил, что на сегодняшний день 36 субъектам предпринимательства предоставлен статус резидента на территории агропарка общей площадью 2352 гектара:

«Из них 1042 гектара были переданы в долгосрочную субаренду 33 резидентам, 1298 гектаров — 2 резидентам, а 11,8 гектара выделены 1 резиденту для строительства фабрики по производству инкубационных яиц».

Э.Казымов подчеркнул, что на сегодняшний день резидентами вложено около 57 миллионов манатов инвестиций в агропарк, создано около 200 постоянных и около 500 сезонных рабочих мест:

«21 резидент уже создал интенсивные и суперинтенсивные фруктовые сады на площади 600 гектаров, а на 10 гектарах создано хозяйство по выращиванию саженцев. В 2025 году планируется произвести свыше 600 тонн фруктов и 606 тысяч саженцев.

В настоящее время строится птицефабрика на территории 11,8 гектара с ежегодной мощностью 20 миллионов инкубационных яиц. Общая стоимость проекта составляет 39 миллионов манатов, из которых уже вложено 34 миллиона. Из запланированных 51 постоянного рабочего места уже создано 39».

По его словам, фабрика не только позволит заместить импорт инкубационных яиц, но и будет ориентирована на экспорт. Резиденты пилотного агропарка в Евлахе обеспечены необходимой инфраструктурой за счёт государства — водой, электричеством, газом и дорогами. Кроме того, они воспользовались льготными кредитами Фонда развития бизнеса.