Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в открытии Детско-юношеской спортивно-шахматной школы в Хызы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Хызинский район.

Как сообщили Trend в Общественном объединении IDEA, в рамках поездки состоялось открытие Детско-юношеской спортивно-шахматной школы Хызинского района, которая была капитально реконструирована по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Обновленное здание школы оснащено необходимым учебным оборудованием, созданы условия для обучения, направленные на интеллектуальное развитие детей.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с созданными в школе условиями, провела теплую беседу с учащимися, поинтересовалась их достижениями в сфере образования.

Вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация о деятельности школы и организуемых здесь уроках шахмат. В ходе мероприятия школьникам были вручены различные подарки.

Кроме того, около 100 детей в поселке Гилязи Хызинского района получили в подарок комплекты спортивной формы и футбольные мячи.

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