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МИД Казахстана призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток

Казахстан Материалы 24 июня 2025 02:30 (UTC +04:00)
МИД Казахстана призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток
Фото: Министерство иностранных дел Казахстана

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - В связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам страны пересмотреть все ранее запланированные поездки в государства региона.

Как сообщает Trend, в официальном обращении внешнеполитического ведомства говорится, что в настоящее время проводится всесторонняя оценка ситуации и возможных рисков, а также осуществляется координация действий с профильными государственными органами и зарубежными партнёрами.

Кроме того, отмечается, что в ряде ближневосточных стран введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что привело к отмене и переносу ряда международных авиарейсов.

Дипломатические представительства Казахстана в странах Ближнего Востока продолжают работать в штатном режиме, осуществляя круглосуточный мониторинг ситуации и оказывая казахстанским гражданам всю необходимую консульскую и правовую помощь.

МИД РК призывает казахстанцев, находящихся в регионе, соблюдать меры предосторожности, избегать районов повышенной опасности и при необходимости обращаться в ближайшее консульское учреждение.

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