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Из-за закрытия воздушного пространства маршруты ряда рейсов из Баку были изменены

Общество Материалы 24 июня 2025 00:08 (UTC +04:00)
Из-за закрытия воздушного пространства маршруты ряда рейсов из Баку были изменены

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с временными ограничениями, введёнными в воздушном пространстве стран Ближнего Востока, 23 июня 2025 года несколько международных рейсов, вылетевших из Международного аэропорта Гейдар Алиев, не смогли приземлиться в запланированных пунктах назначения и были перенаправлены в альтернативные аэропорты по соображениям безопасности, сообщает Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Баку–Доха и рейс Kuwait Airways по маршруту Баку–Кувейт совершили посадку в Международном аэропорту Джидды (Саудовская Аравия), а рейс авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi по маршруту Баку–Абу-Даби приземлился в Международном аэропорту Медины.

Сложившаяся ситуация была оперативно оценена в рамках международных протоколов авиационной безопасности, и для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа все необходимые меры были немедленно реализованы.

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