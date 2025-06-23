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Марокко решительно осудило ракетную атаку Ирана на базу в Катаре

В мире Материалы 23 июня 2025 23:26 (UTC +04:00)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ/Trend/- Марокко решительно осудило ракетную атаку Ирана на авиабазу США в Катаре, сообщает Trend со ссылкой на МИД страны.

«Марокко резко осуждает ракетную атаку, направленную против суверенитета и воздушного пространства братского Государства Катар»,- сказали в ведомстве.

В заявлении подчёркивается полная солидарность Королевства Марокко с Катаром перед лицом любых действий, которые могут угрожать его безопасности и безопасности его граждан.

Отметим, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

«В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба «Хатам аль-Анбия», Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре», - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

«С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет», - говорится в сообщении.

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