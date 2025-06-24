Иран и Израиль заключили соглашение о прекращении огня - Трамп

БАКУ /Trend/ - Иран и Израиль заключили соглашение о прекращении огня.

Как передает Trend, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Между Израилем и Ираном достигнуто окончательное соглашение о полном прекращении огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные операции!) сроком на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!

Официально прекращение огня начнёт Иран, на 12-м часу его начнёт Израиль, а на 24-м часу официальный конец 12-дневной войны будет приветствоваться всем миром.

Во время каждого из периодов режима прекращения огня противоположная сторона будет сохранять мир и уважение», - написал Трамп в Truth Social.