Всемирно известный тенор Пласидо Доминго выступит в Центре Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Концерт легендарного тенора Пласидо Доминго состоится 14 ноября в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает Trend, выступление Пласидо Доминго в Центре Гейдара Алиева запомнится интересными моментами, в том числе исполнением азербайджанской песни.

Это не первый раз, когда Пласидо Доминго обращается к азербайджанским композиторам. В 2010 году на торжественной церемонии по случаю 87-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева всемирно известный певец исполнил песню Тофика Кулиева «Сене де галмаз» и сказал, что посвящает это выступление великому лидеру.

Билеты на концерт легендарного тенора в Баку вскоре поступят в продажу в кассах и на сайте iTicket.az.

За свою 66-летнюю музыкальную карьеру Пласидо Доминго исполнил около 150 ведущих оперных партий на самых знаменитых сценах мира. Доминго также известен как дирижер. Записал более 100 выступлений, представляющих собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты. Неоднократно открывал сезоны в Метрополитен-опера, побив рекорд другого известного оперного певца Карузо.

Пласидо Доминго родился в Испании, в возрасте 7 лет вместе с родителями переехал в Мексику. Здесь он обучался в национальной консерватории, куда был принят в возрасте 14 лет, изучал не только вокал, но также дирижирование и фортепиано. В 16-летнем возрасте дебютировал в труппе своих родителей как певец. В возрасте 27 лет дебютировал на сцене Метрополитен-опера. С тех пор без Доминго здесь не обходился ни один сезон.

В 1969 году 28-летний тенор покорил европейскую и американскую сцены. Пласидо Доминго выступал на знаменитых сценах Вероны, Мадрида, Сан-Франциско, Баварии, Парижа, Зальцбурга, Нью-Йорка и других городов, а его дуэт с Монсеррат Кабалье вошел в число самых популярных дуэтов в мире. Многие музыкальные альбомы Пласидо разошлись миллионными тиражами. Он обладатель премий «Грэмми», «Эмми» и других наград. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как певца, вызвавшего самые продолжительные овации. Так, в 1991 году после спектакля «Отелло» публика в Вене аплодировала ему в течение 80 минут.