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Азербайджанское кредитное бюро представит свои инновации зарубежным партнерам - Эльчин Габибов

Экономика Материалы 23 июня 2025 12:05 (UTC +04:00)
Азербайджанское кредитное бюро представит свои инновации зарубежным партнерам - Эльчин Габибов

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское кредитное бюро (АКБ) продемонстрирует зарубежным организациям собственные инновации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам в кулуарах I Международной конференции по кредитной отчетности генеральный директор АКБ Эльчин Габибов.

Он отметил, что АКБ стало крупнейшим кредитным бюро в регионе.

"В период с 2018 по 2025 годы бюро не только развивало международное сотрудничество, но и сформировало собственную инфраструктуру, а также прошло сертификацию по международным стандартам.

Кредитное бюро в настоящее время обслуживает финансовый сектор по более чем 35 направлениям деятельности на рынке.

Иностранные кредитные бюро демонстрируют нам соответствующие продукты, услуги и инновации. Азербайджанское кредитное бюро также продемонстрирует созданные им инновации иностранным кредитным организациям. Это углубит наше региональное сотрудничество в будущем",- добавил он.

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