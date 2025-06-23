БАКУ /Trend/ - Изучается ущерб, нанесенный ядерным объектам Ирана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил на пресс-конференции временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан.

По его словам, атака на ядерные объекты считается нарушением международных норм.

"Однако Израиль и США, нарушая эти законы, нанесли удары по ядерным объектам. Иранская сторона изучает нанесённый в ходе этих атак ущерб", - добавил он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

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