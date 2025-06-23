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Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)

Общество Материалы 23 июня 2025 16:05 (UTC +04:00)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Фото: AzerGold

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ЗАО "AzerGold", ведущая государственная компания Азербайджана в сфере драгоценных металлов, в очередной раз успешно представила нашу страну на международной платформе.

Золотые и серебряные коллекции компании впервые были представлены на 14-й Гонконгской международной нумизматической выставке, которая прошла 20-22 июня.

Это международное мероприятие известно как одна из самых престижных в мире выставок редких монет, драгоценных металлов и исторических банкнотных коллекций. Ежегодно в ней принимают участие государственные монетные дворы, нумизматические компании и коллекционеры из разных стран.

Монеты, представленные на выставке, в которой приняли участие более 6 тысяч посетителей, были с большим интересом встречены компаниями-участниками и посетителями своим дизайном и высоким качеством, отражающим богатое историческое и культурное наследие Азербайджана.

В рамках выставки на стенде ЗАО “AzerGold” были представлены золотая монета «Величайшее наследие длиною в век» созданная в трехмерном формате на основе технологии “Smartminting” к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, золотая монета, посвященная Старому городу и 20-летию Фонда Гейдара Алиева, серебряная монета нового поколения “Баку”, ценные изделия из “Карабахской коллекции” и другие тематические монеты.

В рамках выставки также состоялись деловые встречи с представителями “Precious Metals Asia”, одной из ведущих компаний по продаже драгоценных металлов в Гонконге, а также с компанией “Kinesis” с целью установления прямых связей с торговыми площадками в регионе, а также оценки возможностей дистрибуции и потенциала сотрудничества.

Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
Монеты ЗАО “AzerGold” представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке (ФОТО)
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