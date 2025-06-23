Официальный Баку ответил МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем беспочвенное заявление министерства иностранных дел Республики Армения от 23 июня 2025 года в связи со "Стамбульской декларацией" и резолюциями, принятыми на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление МИД Армении касательно решений, принятых на заседании Совета министров иностранных дел ОИС в Стамбуле.

Он отметил, что попытки Армении исказить содержание этих документов и фальсифицировать исторические факты являются очередным примером ее стремления подорвать мирный процесс и ввести в заблуждение международное сообщество.

По его словам, принятые ОИС резолюции, в том числе резолюция под названием "Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных из Армении", отражают исторические факты и основываются на международном праве и принципах справедливости. Вопреки утверждениям Армении, изгнание азербайджанцев из Армении сопровождалось насилием, запугиваниями, грубыми нарушениями прав человека.

"Поддержка ОИС права азербайджанцев на возвращение - это не "территориальные притязания", как утверждает Армения, а призыв к восстановлению справедливости и их основных прав. С учетом контекста незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет, приведшей к вынужденному переселению более 700 тысяч азербайджанцев и завершившейся восстановлением суверенитета Азербайджана в 2023 году, претензии Армении касательно антитеррористических мероприятий 2023 года также являются абсолютно необоснованными.

Резолюция ОИС по Ходжалинскому геноциду, которую Армения отвергла как "искаженную интерпретацию", вновь подтверждает неопровержимую правду о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении в феврале 1992 года в Ходжалы, когда были убиты 613 мирных жителей, включая женщин и детей. Это преступление против человечности задокументировано международными правозащитными организациями и признано рядом стран. Отказ Армении признать ответственность за это и другие военные преступления, включая разрушение культурного наследия Азербайджана во время оккупации, еще больше подрывает доверие к ней в мирном процессе", - отметил представитель МИД.

Он подчеркнул, что действия Армении не соответствуют ее заявлениям о "приверженности миру".

"В то время как Азербайджан последовательно выступает за всестороннее мирное соглашение на основе взаимного уважения к территориальной целостности и суверенитету, Армения неоднократно демонстрировала неконструктивную позицию по ключевым вопросам, препятствуя прогрессу. Призыв ОИС к Армении устранить препятствия на пути к скорейшему подписанию мирного соглашения совпадает с ожиданиями международного сообщества относительно устойчивого урегулирования на Южном Кавказе. Попытки Армении политизировать принципиальную позицию ОИС и уйти от ответственности за свои действия не заставят Азербайджан отказаться от усилий по достижению справедливого и устойчивого мира. Мы призываем Армению отказаться от ревизионистской риторики и признать свою историческую ответственность", - сказал он.

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