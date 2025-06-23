Саудовская Аравия решительно осуждает иранский ракетный удар по Катару

БАКУ /Trend/ - Королевство Саудовская Аравия решительно осудило ракетную атаку Ирана на Государство Катар, назвав ее «вопиющим нарушением международного права и принципов добрососедства», сообщает Trend.

В официальном заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Саудовской Аравии, Эр-Рияд самым решительным образом осудил агрессию, заявив, что она «совершенно неприемлема и не имеет оправдания ни при каких обстоятельствах».

Королевство выразило свою полную солидарность и непоколебимую поддержку братскому Государству Катар, пообещав предоставить все свои ресурсы в распоряжение Дохи для оказания помощи в любых мерах, которые она может предпринять в ответ на нападение.

«Саудовская Аравия подтверждает свою твёрдую позицию в поддержке Катара перед лицом любых угроз его суверенитету, безопасности и стабильности», - говорится в заявлении.

Отметим, что Иран нанес ракетные удары по базам США в Катаре и Ираке.

Операция Ирана против военных баз США называется "Хорошая весть о победе".

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базу США в Катаре.

«В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба «Хатам аль-Анбия», Корпус стражей Исламской революции нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре», - говорится в заявлении.

Министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетной атаки Ирана, нацеленной на авиабазу Эль-Удейд.

«С помощью Аллаха и благодаря высокой готовности наших военнослужащих, атака была своевременно нейтрализована. Ни жертв, ни раненых в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.