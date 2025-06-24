Генсек ООН осудил нападение Ирана на Катар и призвал к немедленному прекращению огня

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, передает Trend.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика, передает Trend.

В заявлении говорится, что

В заявлении, распространенном его пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком, генеральный секретарь вновь подтвердил свою неизменную позицию по осуждению всех военных эскалаций в ходе кризиса.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке", сказал Дюжаррик.

"С самого начала кризиса Генеральный секретарь неоднократно осуждал любые проявления военной эскалации в этом конфликте, включая сегодняшние удары Ирана по территории Катара. Он вновь призывает все стороны прекратить боевые действия», – говорится в заявлении.

Он также вновь настоятельно призвал все вовлеченные стороны немедленно прекратить боевые действия.

Кроме того, Генеральный секретарь настоятельно призвал все государства-члены ООН строго соблюдать свои обязательства в соответствии с Уставом ООН и международным правом, подчеркнув важность поддержания мира и безопасности в регионе.

Отметим, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

23 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре.

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