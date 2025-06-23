Стратегическое сотрудничество России и Ирана усиливается на фоне региональных кризисов - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул обострение кризисов в регионе и отметил растущую стратегическую значимость отношений между Тегераном и Москвой, сообщает Trend.

"Наши отношения очень близкие, и за последние годы они приобрели стратегический характер", - заявил Арагчи. Он особо выделил роль России как партнёра в развитии иранской атомной энергетики, отметив поддержку в строительстве атомной электростанции и сотрудничество по вопросам ядерного разоружения.

Глава МИД Ирана выразил сожаление по поводу нарастающей эскалации напряженности, связанной с ударами по иранским объектам. "Действия Израиля и США абсолютно нелегитимны и нарушают международные нормы", - подчеркнул Арагчи.

Он отметил, что Иран сейчас законно защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Также глава иранского внешнеполитического ведомства выразил благодарность российским коллегам за осуждение агрессивных действий в отношении Ирана.