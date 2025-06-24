Казахстан отменяет рейсы в Дубай и Доху на фоне эскалации в Персидском заливе

АСТАНА /Trend/ - Казахстанские авиакомпании временно приостановили рейсы в Дубай и Доху на фоне резкого обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила Авиационная администрация Казахстана.

Решение принято в связи с закрытием или ограничением воздушного пространства сразу в нескольких странах региона, включая Израиль, Иран, Ирак, Иорданию, Ливан, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ. Основные угрозы связаны с возможным применением вооружения, нарушением навигации и активностью систем ПВО, что делает полеты гражданской авиации небезопасными.

"Отмена рейсов является вынужденной и соответствует международной практике. Главный приоритет - безопасность пассажиров и экипажей", - отметили в авиационной администрации.

По данным ведомства, изменения затронули 1 734 пассажира - 1 051 на прилете и 683 на вылете. Всем им предоставлены горячее питание, проживание в отелях, трансфер, а также возможность бесплатного перебронирования билетов или полный возврат стоимости.

Международные перевозчики, включая Air France-KLM, United, American Airlines и Japan Airlines, также отменили рейсы в регион. Qatar Airways и Etihad скорректировали расписание, а Emirates выполняет полёты с обходом зоны конфликта.

Казахстанские власти продолжают мониторить ситуацию и готовы оперативно реагировать на изменения. Возобновление рейсов планируется при стабилизации обстановки.